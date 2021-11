Francisca Feuerhake y su muestra “Algo se ilumina”: “Es producto de dos años donde nos soltaban, encerraban y se pueden ver tres grandes series”

Francisca Feuerhake, artista y literata, comentó su nueva muestra de arte que se presenta en el Espacio Andrea Brunson, titulada “Algo se ilumina”.

🎙 #AireFresco | Fran Feuer y la muestra “Algo se ilumina”: “Uno está acostumbrado a ver telas y grandes lienzos, estos son unos cuadritos que no son tan grandes ni tan chicos. Me ha costado darle una línea a todo porque son dos años y yo soy rápida, voy cambiando” pic.twitter.com/1cRGIRj9x6

🎙 #AireFresco | Fran Feuer y la muestra “Algo se ilumina”: “Pasé por una etapa donde quería separarme (de la Vieja Cuica) pero hoy no me complica, me ha abierto un montón de puertas” pic.twitter.com/PiWPNTXo2S

