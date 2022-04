Leonardo Basso y reconocimiento de Chile en el manejo de la pandemia: “Este es un ejemplo de colaboración entre el sector público, privado y científico”

Chile recibió el premio Franz Edelman Award 2022, otorgado por el Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS), la más grande asociación de ciencias para las decisiones y datos.

Este galardón lo obtuvo por su desempeño en el manejo de la pandemia del Covid-19 respecto al mundo, específicamente por un sistema integrado, desarrollado durante el gobierno anterior, para impulsar la búsqueda activa de casos del virus.

Sobre esto, en Aire Fresco, conversamos con Leonardo Basso, director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, sobre el reconocimiento de Chile en el manejo de la pandemia