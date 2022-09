El escritor Hernán Rivera Letelier se refirió al Premio Nacional de Literatura que acaba de obtener este año. También hizo frente a las críticas, a sus lectores y a su obra.

🎙 #AireFresco | Hernán Rivera Letelier, ganador del Premio Nacional de Literatura: “Hay solo una clase lectores que no me leen, los sofisticados y los críticos son todos sofisticados, por eso me tiran tanta mierda. Pero ya aprendí que una crítica se masca y se escupe” pic.twitter.com/c8jz4RieOm

— Radio Duna (@RadioDuna) September 9, 2022