Victoria Ansaldo sobre ‘Octavia Viajando’: “Ver fauna en su hábitat natural es lo más emocionante para mi, el sentimiento de estar libre es adictivo”

Victoria Ansaldo, ingeniera civil industrial y fotógrafa, comentó detalles sobre Octavia Viajando, su proyecto personal en el cual recorre el país en su Volkswagen Kombi de 1985.

🎙 #AireFresco | Victoria Ansaldo sobre ‘Octavia Viajando’: “Pasá un año arreglando la kombi y no sabía si me iba a gustar, pero me encantó. Nunca me sentí sola, conocí gente que me abrió la mirada del mundo” pic.twitter.com/Rfj4piruZf

