En Aire Fresco, conversamos con Valentina Varela. Ingeniera civil , cofundadora y gerente empresa Voens, quien fue recientemente premiada por el gobierno alemán premio impacto mujer por la reutilización del agua.

La especialista nacional fue galardonada por su rol en un proyecto para la reutilización del vital elemento en una planta de ósmosis inversa móvil para la minería, y que incorporó en su proceso de filtración avanzada importadas desde el país europeo.

Valentina Varela y desalinización "El impacto es menor vs el no tener algo tan básico como es el agua (…) El impacto no es medible todavía"

