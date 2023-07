Sin Spoilers: Documentales sobre la discriminación nazi y la historia de Wham!

En una nueva edición de Sin Spoilers Paula Frederick recomendó los documentales Eldorado: Todo lo que odian los nazis, que narra la discriminación a la comunidad LGBT en la época de la Alemania Nazi y Wham!, donde se cuenta la historia de la banda de George Michael y Andrew Ridgeley.

“Es un documental que mezcla muchísimo material de archivo tremendamente valioso de la época con recreaciones de la vida nocturna de aquella época que son valiosas porque están muy bien hechas”, djo Paula Frederick sobre Eldorado.

“Lo recomiendo mucho porque si bien no hace un análisis musical muy exhaustivo, no es la revelación en cuanto a estética y narración cinematográfica, es un recorte específico de un momento histórico que es importante en la historia de la música que es Wham!, no solo George Michael”, comentó la periodista sobre el documental de la banda.