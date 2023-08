Ricardo Raphael sobre Hijo de la guerra: “Es una necesidad vital por tratar de comprender cómo ocurrió (el aumento de la violencia en México), no desde la mirada de las cifras, sino que del individuo”

El periodista Mexicano, Ricardo Raphael, habló sobre su libro Hijo de la guerra donde narra la violencia en México producto del crimen organizado.

#AireFresco | @ricardomraphael sobre Hijo de la guerra: “Es una necesidad vital por tratar de comprender cómo ocurrió (el aumento de la violencia en México), no desde la mirada de las cifras, sino que del individuo”

#AireFresco | @ricardomraphael y su decisión de hacer una novela: “En un principio pensé que iba a ser un libro periodístico y muy pronto me di cuenta de que lo que me estaba diciendo (el personaje) no lo podía corroborar”

