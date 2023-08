Sin Spoilers: Los éxitos en el Festival de Venecia disponibles en el streaming

En una nueva edición de Sin Spoilers, Paula Frederick recomendó ocho películas que fueron premiadas en el Festival Internacional de Cine de Venecia y que están disponibles en el streaming.

Además, habló de las novedades y polémicas de esta nueva edición que promete generara una serie de debates.

En primer lugar, comentó La forma del agua de Guillermo del Toro, que está en Star+. Sobre la cinta, la periodista declaró que: “Causó algunos resquemores, a algunos, les fascinó a otros no. A mí me gustó muchísimo la historia de este hombre anfibio que tiene una historia de amor bastante particular con una mujer solitaria“.

Por otro lado, Roma de Alfonso Cuarón y que está disponible en Netflix, también fue una película galardona que comentó. “Es tremendamente profunda sobre la infancia de Cuarón en Ciudad de México, una reflexión de una mujer que trabaja como asesora del hogar en esta familia que tiene sus problemas y sus fantasmas“, declaró.

Además, la periodista recomendó Perdidos en Tokio, de Sofia Coppola disponible en Star+ “para los que no la han visto o quieren repetirla”, indicó.

En Netflix también se puede ver una de los últimos filmes de Pedro Almodóvar: Madres paralelas, que Frederick catalogó de “una gran película“.

El sueño de casandra de Woody Allen en otra de las películas que han sido galardonadas en Venecia que está disponible en Prime Video, que para la periodista es “muy especial”.

Otra de las grandes películas que está en Netflix es Fue la mano de Dios, de Paolo Sorrentino. “Tiene como telón de fondo la llegada de Diego Maradona al Napoli, pero al final es la parsimonia y el despertar de la adolescencia a la adultez por un acontecimiento trágico que ocurrió en la vida de Sorrentino (…) de verdad es una oda al cine“, dijo Frederick.

Hasta los huesos, de Luca Guadagnino, y que se puede encontrar en Prime Video, de igual forma fue destacada. “Es sobre esta idea del amor hasta la última gota, hasta los huesos, como Romeo y Julieta”, comentó la periodista.

Por último, Paula Frederick se refirió a Los espíritus de la isla de Martin McDonagh, disponible en Star+. “No se la pueden perder”, concluyó.