Sin spoilers: Sonido de libertad, la polémica película del momento

Paula Frederick en una nueva edición de Sin Spoilers comentó Sonido de libertad, la película que está llenando las salas, y transformándose en la cinta del momento, luego del fenómeno de Barbie y Oppenheimer.

El film, dirigido por el mexicano Alejandro Gómez Monteverde, narra la historia de un exagente de la FBI que se enmarca en una aventura con el fin de rescatar a niños y niñas que han sido secuestrados por traficantes de menores.

Si bien Frederick destacó que era una buena película, definió que “más allá de la potencia de la historia, me parece que es más un mensaje o un panfleto que una película. No me gustó”.

Además, la periodista recalcó que en la cinta hay muchos prejuicios, está rodeada de teorías conspirativas de grupos de ultraderecha y que está cargada de mensajes valóricos.