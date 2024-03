Sin Spoilers: Dos grandes documentales musicales en el streaming

La música y las películas muchas veces se mezclan. De hecho, el sonido es fundamental en muchas producciones y qué mejor cuando el cine se pone a disposición de la historia de la música.

Es por eso que Paula Frederick en una nueva edición de Sin Spoilers, comentó dos documentales sobre música en Netflix: American symphony y La gran noche del pop.

Por una parte, el documental nominado al Oscar dirigido por Matthew Heineman cuenta cómo Jon Batiste uno de los músicos más exitosos del último tiempo, debe enfrentar la creación de una pieza fundamental en su carrera y la leucemia de su esposa.

“Es profunda y triste pero esperanzadora. Tiene una música maravillosa y escenas de Jon Batiste tocando el piano que te dejan sin aliento”, dijo la periodista.



Por otro lado, La gran noche del pop muestra cómo se gestó uno de los hitos más importantes en la historia de la música: la canción We are the world. En la cinta, se puede ver cómo grandes músicos dejaron de lado sus egos y se unieran en esta cruzada solidaria.

“Es realmente emocionante, más allá de la canción y lo que generó, por los pequeños detalles en cómo se encuentran los músicos e interactuaban“, comentó Frederick.