Sin Spoilers: La nueva serie de Truman Capote que llega al streaming

La segunda temporada de la saga Feud llega a Star+, esta vez con Capote vs. The Swans, donde relata la historia de conflictos entre el escritor Truman Capote y The Swans (los cisnes), un grupo de mujeres de la alta sociedad neoyorquina.

El “feudo” radica en que, al entrar en el círculo cercano de estas mujeres, Capote comienza a debelar los secretos más íntimos de ellas en sus escritos, lo que lleva a la desilusión de este grupo de millonarias.

“Tiene un retrato de Nueva York de ensoñación, la sensación de que tanta perfección y lujo en algún momento se iba a desmoronar”, comentó la periodista Paula Frederick.

“Han habido buenos intérpretes de Capote. Es un personaje que tiene gestos y tonos muy reconocibles, lo que puede ser fácil de caer en la caricatura, pero siento que Tom Hollander no lo hace”, agregó.