Marcela Trujillo, sobre El viaje de Nina: “Estoy hablando de cómo funciona un cuerpo de una mujer cuando tiene cosas que no ha podido decir y porque las guarda”

La artista visual, pintora e historietista chilena, Marcela Trujillo, habló de su nuevo libro El viaje de Nina y de su muestra Vanity Fauna en el Museo Nacional de Bellas Artes.

#AireFresco | Marcela Trujillo, sobre El viaje de Nina: “Quise hacer algo que no sea terrible y que den ganas de leerlo, porque me tocó algo terrible, pero me pasó”

En vivo https://t.co/Oz6xkdFFEm App, canal 665 de VTR y diales pic.twitter.com/ZZYQeibNkI

— Radio Duna (@RadioDuna) July 26, 2024