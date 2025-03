Marcos Baeza sobre la experiencia Fukasawa: “La experiencia está desde que entras al lugar. Además, tenemos un lindo equipo, todos mis chicos saben lo que están entregando, entras al restaurante y te sientes en casa”

Marcos Baeza, creador y chef del restaurante Fukasawa, habló sobre su experiencia en la cocina japonesa, la comida nikkei chilena y la experiencia que ofrece Fukasawa.

#AireFresco | Marcos Baeza sobre su experiencia en la cocina japonesa: “En cocina japonesa llevo 30 años. Llegué por suerte porque no sabía lo que era japonés, chino, vietnamita, no diferenciaba. Tuve la suerte de llegar conocer chefs que me inspiraron para la comida que hago”.… pic.twitter.com/cVUXN522U6

— Radio Duna (@RadioDuna) March 28, 2025