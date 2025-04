Héctor Abad Faciolince sobre la historia tras su libro: “En la pandemia dije, voy a escribir una novela sobre este cura enfermo del corazón que está esperando un trasplante y que se va a vivir a una casa con unos niños y unas mujeres. Y mientras espera su corazón de repuesto, se replantea la vida.”

Héctor Abad Faciolince sobre la historia tras su libro “Salvo mi corazón, todo está bien”: “Me empezó a doler de vez en cuando el corazón, y me acordé de este cura, Luis Alberto Álvarez, que se había ido a vivir a mi casa cuando yo me separé de mi mujer, porque estaba enfermo del corazón. Se fue a vivir como padre de familia, con mis hijos y mi mujer. Les enseñó cine, ópera, a recitar.”

Héctor Abad Faciolince: “Yo no sabía cómo narrar esta historia. Me inventé que él vivía con otro cura antes, en una casa con muchas escaleras, y no podía seguir viviendo ahí, y que se iba a vivir a la casa de esta mujer, sin escaleras. Pero su amigo huérfano, con el que ha vivido años, cuenta la historia. Eso me resultaba más fácil.”

