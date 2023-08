César Gabler y Bazart UC: “No me extraña que en un espacio universitario lo dediquen a la ilustración, porque muchos jóvenes que estudian arte no quieren ser artistas, quieren ser ilustradores”

Bazart UC comenzó el 2011 con el propósito de cambiar el mercado nacional del arte Esta feria de arte contemporáneo tiene como objetivo presentar y vender el trabajo de artistas locales en un diálogo directo con el público, sin intermediarios.

Cada edición tiene un enfoque distinto. En esta versión, la temática es #ilustración, en todos sus formatos.

En Figura y Fondo, César Gabler sostuvo:

#FiguraFondo @CesarGabler y Bazart UC: "No me extraña que en un espacio universitario lo dediquen a la ilustración porque muchos jóvenes que estudian arte no quieren ser artistas, quieren ser ilustradores" https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/aAIZeZxLu6

— Radio Duna (@RadioDuna) August 22, 2023