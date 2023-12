¿Y qué tal si salimos?: Luna Bar, una vista en 360° de Santiago y una carta inspirada en el horóscopo

A comienzos de 2020 se inauguró el Hotel AC, uno que está se instaló en el Costanera Center y que, además de tener cómodas habitaciones con vista casi en 360º a Santiago, también se luce con un secreto: el Luna Bar.

Y que se trata de una gran terraza que encuentras en el piso 17, a la que puedes asistir sin necesidad de alojar. Solo basta con reservar, eso sí, debes hacerlo con al menos una semana de anticipación ya que suele llenarse.

Kike Yávar recomendó este restaurante ubicado en Av. Vitacura 130, Providencia.

Entradas:

1-Croquetas: De pollo asado y merquén acompañados de All i olli al Limón.

2-Bravas: Papas confitadas con salsa brava y All i olli.

3- Fideuá de Mariscos: Paella de fideos con camarones, jibia guisada, pulpo y All i olli.

Tragos:

1-Libra: Chambord, Gin Beeffeater, vino carmenere, jugo de lichi y una infusión de frutos rojos.

2-Escorpión: Ron Bacardi infusionado en tabaco de vainilla, syrup de café y soda.

3-Aries: Vodka macerado en cardamomo, jugo de frambuesa, limón y maracuyá.

Fondos:

1-Salmón: a la plancha, “trinxat” de papa, queso feta-damasco, piquillo confitado,

vinagreta y anís.

2- Filete: De res al sartén, terrina de tocineta ahumada, queso emmental, cremoso

de papa trufado y cítricos.

Postres:

1-Flan: Coco, Toffee, Galleta y crema montada.

2-Cacao: Crema de chocolate, crujiente de masa madre de oliva, naranja amarga

y sal.