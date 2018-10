Mariana Aylwin y conmemoración del plebiscito: “Hay una responsabilidad nuestra de no haber sido capaces de relevar esta fecha como el inicio de un proyecto de país común”

Este viernes se conmemoran los 30 años del plebiscito de 1988 que puso fin a la dictadura de Augusto Pinochet y se regresó a la democracia al mando de Patricio Aylwin.

En Duna en Punto, la hija del ex presidente y ex ministra de Educación, Mariana Aylwin, señaló que “para toda una generación fue un hito heróico que nos marcó mucho”.

Un estudio de la encuesta una encuesta del Centro de Estudios de Opinión Ciudadana (CEOC) de la Universidad de Talca reveló que un “76% de los encuestados no saben que se conmemora este 5 de octubre”.

Sobre esto, la ex secretaria de Estado aseveró que “nos hemos fijado mucho en lo que fue el golpe de Estado y lo que fue el quiebre de la democracia, y mucho menos de lo que fue la recuperación de la democracia”.

“Hay una responsabilidad nuestra de no haber sido capaces de relevar esta fecha como el inicio de un proyecto de país común”, aseveró Aylwin.

La ex ministra aseveró que “la democracia ha permitido un país mucho más justo para todos los chilenos” y aseguró que “es muy paradojal que todos quieran ser partícipes de la conmemoración del No, y eso me parece muy esperanzador”.

Este viernes se realizará un acto en La Moneda, que si bien en primera instancia solo participarían miembros del oficialismo, finalmente se invitó a líderes de la oposición.

Una de las personas que no participará de esta ceremonia será la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, quien aseguró que “si viviera nuevamente la situación que viví, votaría SÍ de nuevo. Creía que el país estaba bien encaminado, estaba desarrollándose correctamente”.

Ante esto, Aylwin afirmó que “en la UDI fue donde estuvieron las personas más vinculadas al gobierno militar, a mí no me extraña”.