Van Rysselberghe sobre asilo a Palma Salamanca: “El no permitir que se ejerza el tratado de extradición generando asilo, es poner en duda el Estado de derecho de Chile y eso es una falta de respeto”

Con respecto al asilo concedido a Ricardo Palma Salamanca, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe dijo que desde la UDI, y en conjunto con el Gobierno, harán lo posible para que Francia revierta esta decisión.

Francia “tiene que hacese cargo como país que están dando asilo a una persona que ya fue juzgada en democracia por tribunales chilenos en un país que tiene Estado de derecho y tienen que tomar las medidas necesarias para que se cumpla el tratado de extradición. El no permitir que se ejerza el tratado de extradición generando este asilo, es poner en duda el Estado de derecho de Chile y eso es una falta de respeto atroz y por eso la cancilleria va a llamar al embajador para manifestar la molestia”.

En la misma linea, van Rysselberghe agregó, “me parece que Francia no puede mirar para el techo como país y permitir que se le falte el respeto as un país amigo como Chile. Tiene que permitir que los tratados firmados se puedan cursar y que oficinas no pueden pasar por sobre eso, porque si no son cómplices activos del terrorismo, un país que ha sufrido actos terroristas y que sabe lo que es avalar la violencia como elemento político”.

La presidenta de la UDI apeló a que es necesaria la ayuda del Gobierno francés, “porque nos parece impresentable que siendo Chile un Estado de derecho, se genere un manto de protección sobre una persona que fue condenada, que se escapó de la cárcel, el juicio ya fue y fue condenado y fue un juicio en plena democracia, por tanto, ponerlo en duda, es faltarle el respeto al país completo”.

Y concluyó:

“Es razonable que si alguien fue condenado por el asesinato de un senador pueda cumplir su condena, lleva 20 años arrancado de la cárcel”.

