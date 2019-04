Marcelo Díaz por elecciones en el PS: “Si votaran los militantes, nosotros ganaríamos la elección. Maya Fernández representa exactamente aquello que Álvaro Elizalde no”

En Duna en Punto el diputado PS, Marcelo Díaz, aseguró que en la elección en la interna del partido, que se llevará el próximo 26 de mayo, “si votaran los militantes, nosotros ganaríamos la elección. Maya Fernández representa exactamente aquello que Álvaro Elizalde no”.

El parlamentario señaló que el actual presidente del partido, Álvaro Elizalde “lo ha hecho mal (…) las elecciones no son cantar y coser. Hay algo que nosotros tenemos que resolver y es esta cultura de ‘militante ficha’ que se ha instalado en el partido. Espero que no se les ocurra hacer negocios con la comuna de San Ramón, que ha sido marcada con el escándalo de narcotráfico que terminó con la salida del alcalde Miguel Ángel Aguilera”.

“Este es el periodo más gris en materia de debate y democracia. El último comité central parecía una trifulca, el presidente no dejaba hablar”, aseveró Díaz.

Sobre la posibilidad de que el senador José Miguel Insulza pudiese ser la carta del partido para La Moneda, Díaz “su problema no es quién gana la elección en el PS en su aspiración presidencial, es que apesar que tiene un 99% de conocimiento tiene un bajo apoyo en las encuestas. No tiene que ver con su edad, el podría ser nuestro Bernie Sanders pero no lo es porque la gente pide renovación de ideas y de liderazgos”.