Gerente de estudios de Cadem: “Para tener un perfil presidencial hay que quererlo, no veo a Cecilia Morel coqueteando con esa idea”

“Este Cambio De Gabinete estaba llamado a dar una señal económica que la opinión pública no la leyó”, aseguró en Duna en Punto el gerente de Estudios Públicos de Cadem, Roberto Izikson, tras el ajuste ministerial.

El último sondeo, Plaza Pública Cadem -aplicado vía telefónica en las 16 regiones entre el 19 y 21 de junio- da cuenta de que la decisión del Mandatario de realizar un cambio de gabinete es valorada por el 45% de los encuestados. Un 38% cree que el cambio de gabinete fue negativo o muy negativo. Mientras que un 17% no sabe o no responde.

Respecto este ajuste, la encuesta revela que pese a lo controvertida que fue su primera semana en el gabinete con roces públicos con los senadores de oposición, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, vuelve al gobierno con una amplia ventaja en conocimiento respecto del resto de los nuevos ministros.

El nuevo titular de Salud tiene un 77% de conocimiento, al igual que el ministro de Hacienda, Felipe Larraín.

“Es bien interesante lo que genera Mañalich, estuvo seis años fuera de la política y entra con un 77% . Eso demuestra el potencial que tiene”, aseveró Roberto Izikson.

Respecto de la situación que enfrenta la titular del Mineduc, Marcela Cubillos, sostuvo que “es la ministra más conocida del gabinete pero la peor evaluada. Debemos estar muy atentos a lo que ocurra en Educación”.

Respecto de la alta aprobación de la primera dama, Izikson señaló que “para tener un perfil presidencial hay que quererlo, no veo a Cecilia Morel coqueteando con esa idea. A mí me ha llamado la atención su ausencia en la agenda (…) no he visto al Gobierno sacarle provecho a este tremendo personaje”.

