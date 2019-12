Van Rysselberghe y el futuro de la UDI en Chile Vamos: “Nosotros hemos sobrevivido a cosas muy difíciles(…)Es agotador pertenecer a una coalición pagando los costos de representar ciertas ideas”

La noche de este jueves, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, tomó el teléfono para llamar al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y notificarlo de una decisión que con otros dirigentes gremialistas habían tomado instantes antes: suspender su participación en el bloque de partidos de gobierno.

Ante esto, la titular del gremialismo señaló en Duna en Punto que “Lo que se aprobó es malo para el país”, respecto de la decisión de respaldar la paridad de género en el proceso constituyente.

Según van Rysselberghe, “había un acuerdo de no apoyar indicaciones que necesitaran iniciativa del Ejecutivo”.

Ante esto, señaló que conversó con el ministro Blumel, “Y le digo: ‘Oye, está bien, pero pongámonos de acuerdo nosotros para ver si podemos conversarlo, posterguemos esto, nosotros tenemos otra fórmula, no es la única, ¿pero por qué no podemos conversar entre nosotros antes de conversar con la oposición?’ Y la respuesta que obtuve fue: ‘No, es que no pude hacer nada’. Entonces, no, chao.La verdad es que acá si el ministro del Interior no tiene la capacidad de influir en su partido, yo creo que tenemos un problema”.

Consultada si piensa que a Blumel le faltó liderazgo en esta pasada, Van Rysselberghe no dudó: “Yo creo que sí”.

La senadora aseveró que van a citar a comisión política lo más pronto posible para definir su permanencia en le bloque.

“Creo que esto hay que conversarlo en la directiva, en la comisión política (…) Vamos a citar a comisión política apenas pueda, porque es una decisión que no quiero que sea de la directiva, quiero que sea de la UDI”, afirmó.

Sobre el futuro del partido sin Chile Vamos, la presidenta del gremialismo aseveró que “nosotros hemos sobrevivido a cosas muy difíciles (…) Es agotador pertenecer a una coalición pagando los costos de representar ciertas ideas”.

La senadora por otra parte también criticó al presidente de RN, diputado Mario Desbordes, por abstenerse en la votación en que se decidió interpelar a tres ministros del gobierno para enero: Ignacio Briones, Jaime Mañalich y María José Zaldívar.