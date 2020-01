Defensoría de la Niñez por boicot de la PSU de Historia: “Si las autoridades se sentaran en la mesa con los jóvenes a tiempo(…)Sin ninguna duda situaciones como esta no ocurrirían”

En Duna En Punto, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, se refirió a lo señalado por la ministra de Educación, Marcela Cubillos, de dejar fuera del proceso de selección universitaria al vocero de la Aces, Víctor Chanfreau, tras el boicot de la PSU.

“El hecho de una investigación penal no les impide, desde ningún punto de vista, el ejercer su derecho a la educación. Por eso nosotros hemos sostenido que, desde esa perspectiva, una decisión reglamentaria o administrativa no puede estar por sobre un derecho asegurado constitucionalmente, que también ha sido asegurado por tratados internacionales que Chile ha ratificado como es la Convención sobre los Derechos del Niño”, aseguró Muñoz.

Asimismo, señaló que “acá lo que nosotros seguimos viendo de manera preocupante, y que tiene que ver mucho con lo que está pasando en la sociedad, es como en definitiva las autoridades en vez de generar espacios reales de participación de niños, niñas y adolescentes, lo que están haciendo es permanentemente excluirlos, invisibilizándolos, deshumanizándolos, tratándolos como criminales, y eso tiene impactos serios”.

Muñoz sostuvo que “como las autoridades insisten y persisten en un comportamiento que solo tiene que ver con la criminalización de la juventud mas no como considerarlas como sujetos activos de derecho, tenemos los resultados que tenemos. Y con esto no estoy justificando hechos de violencia de ninguna naturaleza porque no nos parece que la violencia sea el camino para nada en nuestro país. Esperamos que este tipo de comportamientos de erradiquen. Pero eso no quita que las autoridades de una buena vez en este país se hagan responsables”.

“Si esas autoridades se sentaran en la mesa con los jóvenes a tiempo, oyeran sus demandas a tiempo y los consideraran como sujetos válidos y no los deshumanizaran ni dejaran siempre de lado pensando que son personas de segunda categoría que no tienen nada que opinar”, aseveró.