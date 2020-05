Fuad Chahín y acuerdo nacional: “Esto no es tirarle un salvavidas al gobierno pero entendemos que es el que tiene que conducir”

Este viernes, los presidentes de partidos de oposición y oficialismo se reunirán con los ministros Gonzalo Blumel (Interior), Sebastián Sichel (Desarrollo Social) e Ignacio Briones (Hacienda).

El encuentro -que se realizará a través de la plataforma Zoom a las 9 de la mañana– fue convocado luego de intensas gestiones por parte del jefe de gabinete con los timoneles del oficialismo y de la oposición, con el objetivo de acercar posiciones respecto del eventual acuerdo nacional al que llamó el Presidente Sebastián Piñera este lunes.

En la antesala de este encuentro, en Duna en Punto, el presidente de la DC, Fuad Chahín, aseguró:

"El país necesita que el diálogo sea conducente, que esto no sea algo simbólico para poder responder a las familias que no solo están en la incertidumbre, sino que están cayendo en la desesperación"

"Al presidente le pedimos que se instalara una mesa de diálogo y trabajo. Entendemos que aquí tenemos que tener una política de Estado, desde ese punto de vista no fue difícil convencernos"

"Sé que hay un riesgo de que no escuchen y que tengan todo más menos cocinado. Pero prefiero correr ese riesgo y pecar de ingenuo"

"Este es el momento para pensar en el país y en la gente, no no podemos restar. Esto no es tirarle un salvavidas al gobierno pero entendemos que es el que tiene que conducir"

