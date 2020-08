Pepe Auth y postergación del plebiscito: “Eso requiere que la situación actual empeore de una manera relevante para que sea imposible”

La sala del Senado postergó para este viernes la votación sobre la ley que regula el financiamiento a las campañas políticas para el plebiscito del 25 de octubre.

Sobre esto, en Duna en Punto, el diputado independiente Pepe Auth, sostuvo:

#DunaEnPunto @pepe_auth por financiamiento de las campañas del plebiscito: “Este es el gobierno con menos opinión legislativa que he conocido, no hace indicaciones, no contribuye a resolver los impasse parlamentarios. En este caso particular hay cuestiones resueltas y otras no” pic.twitter.com/H6KPbJ0O9e

— Radio Duna (@RadioDuna) August 21, 2020