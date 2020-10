Vocero de Gobierno por primarias: “Pese a que le conviene más a Chile Vamos, yo hubiese preferido, en términos de una buena calidad de la política, que la oposición llegara a un acuerdo”

Tras dos intensas jornadas, la oposición no logró acuerdo para realizar primarias legales conjuntas de cara a las elecciones municipales y de gobernadores regionales programadas para abril del 2021, resultado que sí alcanzó Chile Vamos.

Sobre esto, en Duna en Punto, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, sostuvo:

#DunaEnPunto @jaimebellolio por elección de alcaldes “Creo que es problemático que la oposición no haya llegado a acuerdo. Pese a que le conviene más a Chile Vamos, yo hubiese preferido, en términos de una buena calidad de la política, que llegaran a acuerdo” @voceriagobierno pic.twitter.com/2iYRysykxu

#DunaEnPunto @jaimebellolio y #TrumpVsBiden “A mí no me gustaría en ningún caso que hubiese una réplica de ese ‘debate’ en Chile, porque sería de nuevo polarizar la discusión. Cuando la inmensa mayoría de los chilenos no están es esa lógica radical que critica todo” pic.twitter.com/zydoRNcwQi

— Radio Duna (@RadioDuna) October 1, 2020