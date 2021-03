Juan Pablo Letelier y dichos de Bellolio sobre oposición y Reforma Previsional: “Hay dos alternativas. O al ministro no le informan o está mintiendo. Porque estuvimos muy cerca de un acuerdo en contexto post segundo retiro”

En #DunaEnPunto el senador PS por @jplchile y Reforma Previsional “Estamos entrando con un pie forzado a este debate. No en un buen clima y creo que lo que hizo el Gobierno ayer fue una torpeza”

“No es una señal porque crea un clima de llevarnos mal. Más aún porque el Gobienro cometió un error al entregar las indicaciones (…) Trata de forzar habiendo cometido un error inicial”, agregó.

En #DunaEnPunto el senador PS @jplchile y Reforma Previsional “El gobierno quiere que este proyecto se acuerde en el Senado, porque sabe si el proyecto sale mal ahí y termina en una Comisión Mixta” no saldrá

Acerca de la posibilidad de un acuerdo, Letelier afirmó: “Avanzamos mucho entre diciembre y enero, estábamos muy próximos a un acuerdo después de un trabajo intenso y estamos muy cerca, pero producto de este giro se creó un mal clima que espero que se pueda revertir. La oposición quiere un buen proyecto de pensiones y que salgamos de las consignas del atrincheramiento y vayamos al tema de fondo de cómo se mejoran mejor las pensiones de los chilenos y cómo se pagan hoy”.

#DunaEnPunto senador PS @jplchile y dichos de Bellolio sobre oposición y Reforma Previsional “Hay dos alternativas, o al ministro no le informan las cosas o está mintiendo. Porque le aseguró que hubo un acuerdo. Estuvimos muy cerca en contexto post segundo retiro” pic.twitter.com/F4DCtTomGy

#DunaEnPunto senador PS @jplchile “La discusión no es cuánto vas a recibir de vuelta, si no, si se hereda o no ese fondo”

