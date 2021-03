Izkia Siches y cambios en Transición: “Consideramos que va en la línea correcta (…) Y con la apertura que ha hecho el Gobierno se abre una oportunidad que esperamos que nos permita avanzar de manera efectiva”

La presidenta de Colmed, Izkia Siches, comentó que se abre una oportunidad para seguir conteniendo la pandemia con las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno, aunque fue clara en decir que aún faltan medidas más restrictivas, sobre todo en la contención de las nuevas variantes.

En #DunaEnPunto @izkia y cambios en Transición “Consideramos que va en la línea correcta (…) Y con la apertura que ha hecho el gobierno se abre una oportunidad que esperamos que nos permita avanzar de manera efectiva” 🔷 En vivo https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/doojQAeWQJ — Radio Duna (@RadioDuna) March 12, 2021

En #DunaEnPunto @izkia “Desde nuestra perspectiva se han produciendo algunas medidas contradictorias y poco entendibles (…) cuando tenemos que volver a introducir medidas de restricción social nos parece que hay una desafección de parte de las personas”https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/WpJGyHWjKm — Radio Duna (@RadioDuna) March 12, 2021

En #DunaEnPunto @izkia “Nos parece que es sumamente estratégico que los equipos de salud sepamos en que condiciones se avanza o retrocede para contribuir en las comunidades para que el nivel de las restricciones sea menor” 🔷 En vivo https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/lvFaGTIF5G — Radio Duna (@RadioDuna) March 12, 2021

Proceso de vacunación

#DunaEnPunto @izkia “Ha sido un proceso exitoso (…) tuvimos algunos problemas con personas crónicas, pero la velocidad de inoculación y que podamos disponer de vacunas, es un gran éxito” 🔷 En vivo https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/9hcvoQ5apF — Radio Duna (@RadioDuna) March 12, 2021

#DunaEnPunto @izkia sobre variantes “Les presentamos la relevancia de ser estrictos en esta materia. Hemos sido claros con la ciudadanía que no es el momento de viajar” 🔷 En vivo https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/xgihs8eENd — Radio Duna (@RadioDuna) March 12, 2021

La doctora Siches además fue clara al decir que las medidas a los viajantes es algo que “tiene que ser rígido y no solo para Brasil, también para otros países”

#DunaEnPunto @izkia y “Hemos conocido a personas que han viajado con fines recreativos (…) y dentro de los aviones hemos tenido tasas de ataque de estas nuevas variantes muy altas (…) vamos a seguir insistiendo en que el Gobierno tiene que introducir las modificaciones ” pic.twitter.com/fgqRAtVyTc — Radio Duna (@RadioDuna) March 12, 2021

¿Candidatura presidencial?

“Es la ley de Murphy, si uno se niega, todo el mundo me lo va recordar. Pero es para no desmentir y no tener que desdecirme en el futuro. Pero hay estamos muy en lo sanitario, tenemos propuestas para el país. Hemos aprendido mucho con la pandemia (…) si no transformamos nuestro sistema sanitario no sé cuándo lo vamos a hacer y pedimos que los parlamentarios remiren el proyecto del nuevo Fonasa que ha presentado el gobierno porque pensamos que es insuficiente a lo que necesita el país”.

Sobre “bendición” de Michelle Bachelet