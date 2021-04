María Soledad Barría y baja trazabilidad: “Ha sido abandonado y se dejó de entregar recursos. Estamos descoordinados”

La ex ministra de Salud, María Soledad Barría se refirió a los problemas de trazabilidad que estamos teniendo en el país. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que sea entre 8 a 10 personas y en Chile es del orden 2.

Al respecto dijo:

Y agregó, “una persona con síntomas es una persona sospechosa, se toma el examen y en vez de llamar inmediatamente se espera el resultado del examen y se pierden 2 o tres días y en ese momento sigue contagiando. En vez de decir que con síntomas es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario”.

Barría también fue enfática al decir que “el ministerio cuando da las señales en el balance habla de las camas y números de test, pero no de trazabilidad y es sumamente importante si queremos disminuir la taza de contagios. Los municipios tienen que saber cuánto pueden tener de dinero extra para contratar a otra gente que haga los llamados”.

#DunaEnPunto ex ministra de Salud María Soledad Barría “No es que la gente no responda los contactos, es que muchas veces no se los llama a tiempo. Y si es contacto estrecho, debiese tener derecho a licencia, que le paguen esos días que va a estar en la casa” pic.twitter.com/E6eDzvQAcu

— Radio Duna (@RadioDuna) April 8, 2021