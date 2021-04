Augusto Álvarez y segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo: “Para muchos peruanos, y en esto me incluyo, tenemos una situación que no solo no te sientes representado por ninguno de los dos, sino que los dos representan un rechazo marcado en la gente”

Con 95% de las mesas escrutadas en Perú, el izquierdista Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimori se perfilan como los probables candidatos a la segunda vuelta.

Según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con actas contabilizadas al 95,303%, el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, cuenta con el 19,1% de los votos, seguido de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (13,33%); Rafael López Aliaga, de Renovación Popular (11,67%); Hernando de Soto, de Avanza País (11,65%); y Yonhy Lescano, de Acción Popular (9,10%).

Sobre esto, en Duna en Punto, Augusto Álvarez, cientista político y periodista, sostuvo:

“La única diferencia entre Castillo 2021 y Fujimori de 1990 es que Fujimori enfrentaba a un Vargas Llosa con una intención de voto del 35%, ahora son mini candidatos que ninguna pasa el 10% de intención de voto”, afirmó.

Respecto de la segunda vuelta, Álvarez sostuvo que “para muchos peruanos, y en esto me incluyo, tenemos una situación que no solo no te sientes representado por ninguno de los dos, sino que los dos representan un rechazo marcado en la gente”.