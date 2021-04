Jacqueline van Rysselberghe y proyecto del gobierno: “Al populismo se ha cedido en general casi todos (…) Cuando tu ves los discursos, nadie decía que era una buena política pública el tercer retiro , pero igual lo aprobaron”

En Duna en Punto, la senadora y ex presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe se refirió a la iniciativa que envió el Ejecutivo a la Cámara de Diputados en que busca reemplazar al tercer retiro del 10%.

#DunaEnPunto @jvanbiobio y proyecto #RetiroYRecuperación “En este caso en particular no veo ninguna estrategia, era previsible que iba a generar una tensión política (el tercer retiro) . Me cuesta entender porque no hicieron esto antes y nos evitamos esta tensión” pic.twitter.com/xsaEDCyCOB

— Radio Duna (@RadioDuna) April 27, 2021