Paula Daza: “El ISP contó que no se ha detectado una variante chilena propiamente tal. Lo que probablemente pasó en Israel es que llegó una variante nueva que no está en el listado que tienen, pero no existe una variante chilena de preocupación”

En Duna en Punto, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, analizó las cifras del coronavirus en Chile, el futuro de las elecciones en pandemia y la variante chilena en Israel.

#DunaEnPunto @pdazan “Hicimos un análisis y vemos que de acuerdo a los números que tenemos, no hay riesgo para realizar las elecciones en dos semanas más” @ministeriosalud https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/R1fidSIahf

#DunaEnPunto @pdazan “Por ningún motivo habrá permiso especial por el día de la madre (…) No puede pasar que en ese día se produzca un aumento de contagios que nos haga tener que retroceder” @ministeriosalud pic.twitter.com/MEhdVbbXqV

#DunaEnPunto @pdazan “El @ispch contó que no se ha detectado una variante chilena propiamente tal. Lo que probablemente pasó en Israel es que llegó una variante nueva que no está en el listado que tienen, pero no existe una variante chilena de preocupación” pic.twitter.com/f69kcNnH9e

