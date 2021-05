Ximena Rincón y agenda de mínimos comunes: “La fecha, si es antes o después de las elecciones, es secundario. Lo importante es que tengamos una buena respuesta (…) No me corresponde a mí definir si es antes o después”

En Duna en Punto, la senadora y candidata presidencial de la DC, Ximena Rincón, analizó la agenda de mínimos comunes y su postulación a La Moneda.

#DunaEnPunto @ximerincon No está dentro de los mínimos comunes (…) El tema de los DD.HH. tiene que estar siempre presente en el país, no es un tema de una agenda particular. No hay que ocuparlo como eslogan, tiene que ser permanente” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/Opxttf4uzG

— Radio Duna (@RadioDuna) May 10, 2021