Este domingo se llevó a cabo un nuevo proceso de expulsión de migrantes.

En total fueron 53 los ciudadanos venezolanos que abandonaron el país en un vuelo con destino a Caracas. De ellos, 19 lo hicieron por causas judiciales y 34 por causas administrativas.

El vuelo salió a las 10 de la mañana de este domingo y justamente que el proceso ocurriera un fin de semana alertó a las organizaciones pro migrantes.

El Servicio Jesuita de Migrantes denunció que parte de los afectados no tuvo el debido proceso para la expulsión, que no fueron notificados y además que los recursos de amparo que presentaron en favor de estas personas no pudieron ser vistos, porque las Cortes no sesionan los fines de semana.

Sobre esto en Duna en Punto, Álvaro Bellolio, , jefe del Departamento de Extranjería, sostuvo:

#DunaEnPunto Álvaro Bellolio y expulsión venezolanos: “Tres ciudadanos venezolanos traficaron niños en la frontera (…) Dentro de los expulsados judiciales también habían personas con condenas por robo con violencia, robo con intimidación y tráfico de drogas” pic.twitter.com/XBYA7t0wYf — Radio Duna (@RadioDuna) June 7, 2021

#DunaEnPunto Álvaro Bellolio “Los promotores de la migración descontrolada están en contra del proceso de expulsión, el problema es que si uno no materializa la expulsión, bajo qué condiciones dejas a esas personas en Chile, y eso es algo de lo que no se hacen cargo” pic.twitter.com/8Xa1lT4DYD — Radio Duna (@RadioDuna) June 7, 2021

#DunaEnPunto Álvaro Bellolio y expulsión de migrantes: “Pedir un avión por expulsado es una locura. Hay mala fe de organizaciones que bloquean a último minuto” @DptoExtranjeria pic.twitter.com/hJCU12C71H — Radio Duna (@RadioDuna) June 7, 2021

#DunaEnPunto Álvaro Bellolio “Vamos a tratar de sacar todos los vuelos que sean necesario, pero por el Covid-19 ha estado difícil (…) El plan es sacar al menos 10 vuelos más durante este año” @DptoExtranjeria pic.twitter.com/O0AMY0Uia4 — Radio Duna (@RadioDuna) June 7, 2021