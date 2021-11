Felipe Kast por respaldo a JAK: “Existen puntos en común y muchas diferencias, no me costó mucho porque frente a la alternativa de Gabriel Boric no me pierdo a la hora de votar”

Andrés Molina, presidente de Evópoli, aseguró en el Consejo Nacional del partido que Evolución Política apoya al republicano en la segunda vuelta presidencial.

Sobre esto en Duna en Punto, el senador de Evólpoli, Felipe Kast, sostuvo:

#DunaEnPunto @felipekast “Encuentro sano que @evopoli haya decidido respaldar la opción de @joseantoniokast (…) Pero así como vamos a hacer campaña para que Gabriel Borc no gane, con la misma claridad tenemos que ser honestos que no son los mismos proyectos” pic.twitter.com/OIV4mBoh9U

#DunaEnPunto @felipekast y respaldo a @joseantoniokast “Existen puntos en común y muchas diferencias, no me costó mucho porque frente a la alternativa de Gabriel Boric no me pierdo a la hora de votar” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/OLtuelRs7V

