Helen Kouyoumdjian sobre alzas de contagios y turismo: “Tenemos un nivel de vacunación alto, pero la restricción más importante es la homologación de vacunas que es un trámite que sólo pide Chile”

Helen Kouyoumdjian, vicepresidenta ejecutiva de la Federación del Turismo, fue clara al pedir que se reconsideren algunas de las reestricciones que se siguen pidiendo en el país cuando en otros, con altas tasas de vacunación como el nuestro, han dejado de exigir ciertas medidas.

#DunaEnPunto @helenk_2018 turismo y #Covid_19 “Es complejo y la industria está muy cansada (…) es una industria de un 98% que es pyme y ya no les quedan ahorros para echar mano sin ventas. Teníamos expectativas en este verano y no hemos tenido mas nada de turismo extranjero” pic.twitter.com/YuXcJzBBPa

“Empezar a vivir y funcionar con esta situación de alto nivel de contagio, porque la letalidad ojalá no sea tan alta como otras variantes y Chile tiene un nivel de vacunación alto y eso no lo teníamos en meses pasados, estamos enfrentando esto con una mejor situación y pedimos que se tome en consideración a la hora de definir nuevas restricciones a la movilidad que afectan al sector del turismo y queremos que eso se tenga en consideración”.

#DunaEnPunto @helenk_2018 “Hemos tenido más demanda sobre todo desde los chilenos (…) Eso sí no gasta tanto en servicios turísticos como un extranjero, no necesariamente toma un tour o reserva un alojamiento, entonces no es el impacto que tiene el turismo internacional” pic.twitter.com/Cckr3AmeQI

