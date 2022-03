Luciano Rivas y ataque a comitiva de ministra Siches: “Lo peor que se están haciendo y se ha hecho en la Región de La Araucanía es la normalización de este tipo de actos”

En Duna en Punto, el gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, se refirió al ataque que sufrió la comitiva de la ministra del Interior, Izkia Siches, en Temucuicui.

#DunaEnPunto @LucianoRivas y visita de Izkia Siches a La Araucanía: "Yo no tenía información de que ella iba a visitar Temucuicui"

Noam Titelman y conflicto en La Araucanía: “Hay un sector que no ve que el Estado chileno sea un actor legítimo para negociar y hay otro, que es mayoritario, que sí pretende llegar a una solución dialogada, pero se ve tensionado”

#DunaEnPunto @LucianoRivas y Temucuicui: "No pueden haber lugares en nuestros país donde una de las máximas autoridades no pueda ingresar"

#DuanEnPunto @LucianoRivas y estado de excepción "La Araucanía necesita más seguridad y no menos. Le pido al gobierno que lo que no puede pasar el 26 es que pasemos de un grado de protección, que no es perfecto, a una indefensión"

March 16, 2022