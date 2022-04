El diputado UDI, Guillermo Ramírez, se refirió a lo que serán las votaciones que se realizarán este martes, primero el quinto retiro y luego el proyecto del Gobierno para bloquearlo. Además entregó detalles sobre lo que serán las conversaciones para el nuevo sistema de pensiones.

Guillermo Ramírez sobre inexpropiabilidad de los fondos de pensiones: “Cuando dicen que no saben de dónde sacamos estos, es cosa de ver los hechos. Razones hay. Me alegro que el Gobierno diga que no está pensando en expropiar nada y que estén dispuestos a hacer la reforma constitucional, me parece bien que lo pongan por escrito”.

Guillermo Ramírez sobre inexpropiabilidad de los fondos de pensiones: “Si tenemos sobre la mesa algo que nos de garantías, nosotros vamos a rechazar el quinto retiro”

Guillermo Ramírez sobre proyecto de retiro acotado: “El Gobierno lo presentó porque no tenía los votos para rechazar el quinto retiro y está hecho a la rápida. Las AFP dicen que el proyecto es impracticable”

Guillermo Ramírez: “El ministro Jackson dijo que no hay forma de parar los retiros si no llegamos a un acuerdo en reforma a las pensiones, yo estoy de acuerdo”