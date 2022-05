Fernando Atria: “No podemos tener una Constitución que crea una nueva institucionalidad y que empiece a regir después de ocho años. En mi opinión, si se aprueba debiésemos esperar hasta la siguiente elección parlamentaria”

En Duna en Punto, Fernando Atria se refirió a la votación del Sistema Político en la Convención Constituyente.

#DunaEnPunto @fernando_atria y votación del Sistema Político: "Si no se aprueba ahora no queda en la Constitución. Votar en contra es lo mismo que decir que de este tema no quiero que la CC se pronuncie y el pueblo en plebiscito no va tener la posibilidad de decidir" pic.twitter.com/wNzTsqv0WF

— Radio Duna (@RadioDuna) May 6, 2022