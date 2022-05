Leonardo Soto y estados intermedios: “De no prosperar esto porque no esté los votos, haya mucha división y deslealtad, el gobierno ha dicho que no le queda otra alternativa que declarar el Estado Constitucional de Excepción de Emergencia”

En Duna en Punto, el diputado PS, Leonardo Soto, se refirió a la situación de violencia en el país, la búsqueda del acuerdo de seguridad y la propuesta de estados intermedios en la Macrozona Sur.

#DunaEnPunto @LeoSotoChile “Es un atentado no tan solo al periodismo y a su familia, sino que a nuestra democracia. Es una señal clara que hay una violencia desbordada a todo nivel (…) Es una situación estructural que heredamos del gobierno anterior” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/Feyrp8OgSZ

#DunaEnPunto @LeoSotoChile y estados intermedios: “De no prosperar esto porque no esté los votos, haya mucha división y deslealtad, el gobierno ha dicho que no le queda otra alternativa que declarar el Estado Constitucional de Excepción de Emergencia” https://t.co/ZhqMwqAHLE pic.twitter.com/Z7jIbKd3ol

