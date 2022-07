Vlado Mirosevic: “Ojalá que no pasemos de no lo vimos venir a aquí no ha pasado nada y no queremos hacer ningún cambio, que creo pasará si gana el Rechazo”

En Duna en Punto, el diputado del Partido Liberal y vocero de la campaña del Apruebo, Vlado Mirosevic, sobre la postura del ex presidenta Michelle Bachelet y la importancia que requiere aprobar la nueva Constitución.

#DunaEnPunto @vladomirosevic “La mayoría de la gente de izquierda está por el Apruebo, no me refiero solo a los militantes. Que sintonizó con el estallido social y que es parte del 80% que votó Apruebo pero que hay ciertas cosas que no le gustaron de un puñado de constituyentes” pic.twitter.com/tkDG31SPQe

#DunaEnPunto @vladomirosevic “Si en su momento se le hubiese hecho caso a Michelle Bachelet no sé si habríamos tenido un estallido (…) Ojalá que no pasemos de no lo vimos venir a aquí no ha pasado nada y no queremos hacer ningún cambio, que creo pasará si gana el Rechazo” pic.twitter.com/VW3sRqjD4b

