Presidenta de Evópoli y plebiscito: “Si el presidente Piñera decide dar su opción está en todo su derecho, a mí no me gustaría. Le tengo una profunda admiración y respeto y si lo hiciera no puedo decir que se equivoca”

En Duna en Punto, la presidenta de Evópoli, Luz Poblete, se refirió a las campañas del Apruebo y Rechazo.

Ministro Jackson ante acusación de intervencionismo: “Somos proclives a una opción, pero no lo manifestamos como Gobierno”

#DunaEnPunto @LuzPobleteC y plebiscito: “Si el presidente Piñera decide dar su opción está en todo su derecho, a mí no me gustaría. Le tengo una profunda admiración y respeto y si lo hiciera no puedo decir que se equivoca” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/wboSB5fquw

— Radio Duna (@RadioDuna) July 26, 2022