Carmen Gloria Aravena y rol del Ministerio Público por la CAM: “Hay una persona en particular –que es su líder– que se pasea libre por Chile, sin miedo. Esa impunidad genera angustia”

La senadora Carmen Gloria Aravena, comentó la situación que enfrenta el Gobierno por los dichos de Héctor Llaitul y la CAM, además comentó sobre el rol de la ministra Siches y el ministerio público.

#DunaEnPunto | Carmen Gloria Aravena por dichos de la ministra Siches sobre ‘enfrentar la usurpación’: “Me alegra que lo diga, pero en la realidad no siempre sucede” pic.twitter.com/WkUgnf6FJC

#DunaEnPunto | Carmen Gloria Aravena sobre comunicado de la CAM: “Es difícil enfrentarlo porque militares esta para acompañar, no para disparar ni proteger a carabineros. No me gustaría estar en el lugar de los generales de cómo van a resolver el desalojo” pic.twitter.com/nlUSSxVQLm

— Radio Duna (@RadioDuna) August 1, 2022