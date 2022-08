Paula Daza y aumento de casos Covid-19: “Me preocupa que no se estén focalizando en las medidas de salud pública, no sé si el Minsal está preocupado de otras cosas”

En Duna en Punto, la Dra. Paula Daza, directora ejecutiva del centro de Políticas Públicas e Innovación de la UDD y ex subsecretaria de Salud, se refirió al aumento de casos Covid-19 y la baja en la vacunación.

“Me preocupa que no se estén focalizando en las medidas de salud pública, no sé si el Minsal está preocupado de otras cosas”, afirmó la ex subsecretaria.

"Es muy preocupante la situación que estamos hoy día porque estamos viendo un aumento significativo de casos particularmente en algunas regiones"

"El Minsal no ha hecho nada considerado que el Cavei recomendó hace dos meses recomendó que las personas adultas mayores e inmunocomprometidas debiesen tener una tercera dosis de refuerzo"

"Creo que de aquí al 4 de septiembre vamos a tener más casos activos, pero hemos tenido otras votaciones con Covid-19 y en situaciones más críticas y sabemos que ahí no es donde nos contagiamos. El plebiscito no es una situación de riesgo"