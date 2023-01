Juan Antonio Coloma: “Lo que el gobierno está haciendo es intentar instalar de que parte del clima de inseguridad es porque nosotros no estamos en la mesa de seguridad, cuando lo que en verdad ocurre es que no envían los proyectos de ley y no le ponen urgencia”

En Duna en Punto, el diputado UDI, Juan Antonio Coloma, se refirió a la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y la posibilidad de volver a la mesa de seguridad.

#DunaEnPunto @Tono_Coloma “Lo que el gobierno está haciendo es intentar instalar de que parte del clima de inseguridad es porque nosotros no estamos en la mesa de seguridad, cuando lo que en verdad ocurre es que no envían los proyectos de ley y no le ponen urgencia” pic.twitter.com/UvJamZreYC

— Radio Duna (@RadioDuna) January 19, 2023