Mario Marcel descarta los dichos del ex ministro Valente por “abandono del min. de Hacienda al BC” ante el requerimiento de capital extra a la banca

En Duna en Punto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió al requerimiento de Banco Central de capital extra a la banca y el cambio de estrategia en el plan “Gas para Chile”.

Además, Marcel respondió a los dichos del ex ministro de Economía, José Ramon Valente, quien aseguró en Hablemos en Off que “con esta medida el BC está mandando una señal al Ministerio de Hacienda, diciéndole que usted me está dejado solo en la guerra contra la inflación”.

“La política fiscal el año pasado contribuyó u operó de manera significativa a la tarea del Banco Central para bajar la inflación y este año lo va a seguir haciendo. De eso no puede caber ninguna duda y basta con darle un poco de vuelta a las cifras fiscales para explicar el dato que citaba José Ramón”, dijo Marcel también en entrevista con Radio Duna.

En esa línea, el secretario de Estado descartó calificar como “expansiva” el gasto fiscal, como lo hizo Valente, ante las cifras en este tema en comparación con el año pasado. Esto, porque Marcel explicó el alza del gasto fiscal del primer trimestre ante la entrada en vigencia del aumento del monto y la cobertura de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

“Eso es toda la ciencia detrás de esta diferencia de nivel de gasto comparado hace un año atrás. Obviamente cuando vayamos viendo los trimestres siguientes esa diferencia se va a reducir y para el conjunto del año el crecimiento del gasto de este año va a ser de 0,6%, por lo tanto, es difícil calificar como expansiva con esos indicadores”, disparó Marcel.

