Presidente de Sofofa y participación de la Enap en el plan “Gas de Chile”: “No lo veo necesario (…) Si quiere hacerlo tiene que ser de manera eficiente y en igualdad de condiciones para competir con el sector privado”

En Duna en Punto, el presidente de la Sofofa, Richard von Appen, se refirió al ingreso de ENAP al negocio de gas licuado tras las críticas por el plan piloto de Gas a Precio Justo, que significó un costo de $117 mil en promedio por cada cilindro para venderlos en $15.000.

Para von Appen el ingreso de la estatal a este negocio: “No lo veo necesario (…) Si quiere hacerlo tiene que ser de manera eficiente y en igualdad de condiciones para competir con el sector privado”.

“Es válido que el Estado quiera tener una empresa estatal y pueda competir en igualdad de condiciones con empresas del mundo privado. Pero viendo este caso, en el cual no sabemos si estamos realmente ayudando a las personas que queremos ayudar porque no sabemos quiénes están comprando estos cilindro (…) Relegar al sector privado a un segundo plano no corresponde en la realidad de Chile”, afirmó.