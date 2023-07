Sebastián Sichel: “La mala noticia que tiene la Casen es que no aumentan los ingresos monetarios ni los autónomos, por lo tanto, si el Estado no transfiere directamente a los sectores medios o bajos, no hay como sostener los ingresos”

En Duna en Punto, el ex ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, se refirió a los resultados de la encuesta Casen y la compleja situación que enfrenta la clase media.

"No me sorprendió tanto porque el efecto de la PGU que ha sido poco estudiado, en esta polarización política que vivimos, no se ha mirado a cabalidad la fuerza que tiene aumentar las transferencias directas a los adultos mayores"

"Son tres componentes, el más fuerte es PGU, el IFE y hay uno que ha pasado piola y que me tocó liderarlo a mí que es el ingreso mínimo garantizado"

"La mala noticia que tiene la Casen es que no aumentan los ingresos monetarios ni los autónomos, por lo tanto si el Estado no transfiere directamente a los sectores medios o bajos no hay como sostener los ingresos de esas personas"

