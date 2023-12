Francisco Chahuán y reforma de salud: “Cuando la ministra Vallejo habla de lentitud, no se refiere a la Comisión de Salud (…) Quien no ha tomado decisiones es el gobierno”

En Duna en Punto, Francisco Chahuán, senador RN y miembro de la Comisión de Salud, se refirió la crisis de la isapres y el futuro de la reforma de salud.

#DunaEnPunto @chahuan y situación de las isapres: “El gobierno tiene que entender que no hay alternativas si tenemos una quiebra sistémica (…) Hay acuerdo en la Comisión de Salud que no hay perdonazo alguno y no hay recursos del Estado adicionales” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/qirUEIwgNf

— Radio Duna (@RadioDuna) December 5, 2023