Mario Aguilar: “En general, los servicios locales no han funcionado bien”

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, se refirió a la situación de los servicios locales de educación, específicamente en Atacama donde se vive la situación más grave, que a menos de un mes de que comiencen las clases, aún no hay las condiciones mínimas para que los estudiantes asistan.

"La situación en Atacama es muy preocupante (…) Hay trabajado que no han comenzado y no se resuelve en pocos días. Vemos un incumplimiento de tener los colegios en condiciones mínimas"

"En general los servicios locales no han funcionado bien. De los 11 servicios locales, no hubo ninguno que funcionara de manera óptima (…) Y decían que venía a mejorar la educación pública y no la ha mejorado"

