Alcaldesa de Quinta Normal: “La presencia militar, en ciertos lugares, es una solicitud que viene de varios alcaldes y es absolutamente justificable”

En Duna en Punto, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, se refirió a la solicitud del edil de Maipú, Tomás Vodanovic, de desplegar militares en puntos críticos de la comuna.

#DunaEnPunto Alcaldesa de Quinta Normal, @karydelfino “Hay consenso que militares en la calle no pueden estar, a mí no me gustaría tenerlos en todas mis calles. Pero si hay puntos que son críticos como los metros (…) a eso apuntan las palabras del alcalde de Maipú” pic.twitter.com/MkcN3YZLjc

— Radio Duna (@RadioDuna) March 13, 2024